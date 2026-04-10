James Edward Kenneth Rew

County Championship
Essex vs Somerset
County Championship
ESS
149
SOM
(43 ov.) 179/5
Hampshire vs Somerset
County Championship
HAM
238
SOM
(36 ov.) 154/3
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Glamorgan vs Somerset
County Championship
GLA
SOM
(0 ov.) 337/9
Somerset vs Sussex
County Championship
SOM
(96 ov.) 335/5
SUS
Nottinghamshire vs Somerset
County Championship
NOT
SOM
(96 ov.) 295/7
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Somerset vs Essex
County Championship
SOM
ESS
Sussex vs Somerset
County Championship
SUS
SOM
Somerset vs Glamorgan
County Championship
SOM
GLA
Leicestershire vs Somerset
County Championship
LEI
SOM
Yorkshire vs Somerset
County Championship
YOR
SOM
Somerset vs Surrey
County Championship
SOM
SUR