Liam Peters
batsman
|Full name:
|Liam Peters
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|16
|9
|Innings
|2
|0
|0
|Overs
|6.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|34
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|5.66
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|16
|9
|Innings
|21
|16
|8
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|447
|327
|95
|Balls Faced
|944
|415
|107
|Avg
|21.28
|20.43
|13.57
|SR
|47.35
|78.79
|88.78
|Fours
|67
|39
|8
|Fifties
|2
|1
|0
|Sixies
|1
|2
|0
|Highest
|72
|50
|28
|Hundreds
|0
|0
|0