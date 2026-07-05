Liam Peters

Liam Peters

batsman

Full name:Liam Peters
Nationality:South Africa
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Limpopo

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches11169
Innings200
Overs6.000
Balls---
Maidens000
Runs3400
Wickets000
Avg000
SR000
Eco5.6600
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches11169
Innings21168
Not outs001
Runs44732795
Balls Faced944415107
Avg21.2820.4313.57
SR47.3578.7988.78
Fours67398
Fifties210
Sixies120
Highest725028
Hundreds000

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