Malawana Vithanage Thilina Pathum Dilshan
wicket keeper
|Full name:
|Malawana Vithanage Thilina Pathum Dilshan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|8
|21
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|8
|21
|Innings
|24
|7
|21
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|638
|223
|181
|Balls Faced
|1207
|255
|183
|Avg
|27.73
|31.85
|9.05
|SR
|52.85
|87.45
|98.9
|Fours
|82
|23
|20
|Fifties
|4
|0
|0
|Sixies
|6
|5
|6
|Highest
|102
|132
|30
|Hundreds
|1
|1
|0