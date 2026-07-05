Malawana Vithanage Thilina Pathum Dilshan

Malawana Vithanage Thilina Pathum Dilshan

wicket keeper

Full name:Malawana Vithanage Thilina Pathum Dilshan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Nugegoda Sports Welfare Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches15821
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches15821
Innings24721
Not outs101
Runs638223181
Balls Faced1207255183
Avg27.7331.859.05
SR52.8587.4598.9
Fours822320
Fifties400
Sixies656
Highest10213230
Hundreds110

Another Players

Fernando, Nayana

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Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

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Perera, Kevin

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Liyanarachchi, Abhishek

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Pathirana, Onila

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Gunasekera, Nivodh Rahul

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Premaratne, Aravinda

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Fernando, Naveen

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Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

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Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna

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