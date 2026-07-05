Marasinghe Balagallage Chanaka Devinda Thilakarathne

Marasinghe Balagallage Chanaka Devinda Thilakarathne

bowler

Full name:Marasinghe Balagallage Chanaka Devinda Thilakarathne

Teams

2023 Teams

Ace Capital CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9208
Innings14208
Overs169.1169.029.0
Balls---
Maidens36151
Runs498653157
Wickets143816
Avg35.5717.189.81
SR72.526.6810.87
Eco2.943.865.41
BB444
4w121
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9208
Innings13103
Not outs952
Runs545617
Balls Faced21114031
Avg13.511.217
SR25.594054.83
Fours352
Fifties000
Sixies000
Highest12188
Hundreds000

Another Players

Atharagalla, Nimasara

Atharagalla, Nimasara

Disanayaka, Sithum

Disanayaka, Sithum

Sewmina, Dumindu

Sewmina, Dumindu

Gimhan Liyanage, Sithara

Gimhan Liyanage, Sithara

Kumara, Wanuja Sahan

Kumara, Wanuja Sahan

Dilhara, Ashan

Dilhara, Ashan

Jayatissa, Roshan

Jayatissa, Roshan

Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

Ranatunga, Theeraka

Ranatunga, Theeraka

Croospulle, Lasith

Croospulle, Lasith