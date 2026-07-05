Marasinghe Balagallage Chanaka Devinda Thilakarathne
bowler
|Full name:
|Marasinghe Balagallage Chanaka Devinda Thilakarathne
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|20
|8
|Innings
|14
|20
|8
|Overs
|169.1
|169.0
|29.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|36
|15
|1
|Runs
|498
|653
|157
|Wickets
|14
|38
|16
|Avg
|35.57
|17.18
|9.81
|SR
|72.5
|26.68
|10.87
|Eco
|2.94
|3.86
|5.41
|BB
|4
|4
|4
|4w
|1
|2
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|20
|8
|Innings
|13
|10
|3
|Not outs
|9
|5
|2
|Runs
|54
|56
|17
|Balls Faced
|211
|140
|31
|Avg
|13.5
|11.2
|17
|SR
|25.59
|40
|54.83
|Fours
|3
|5
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|12
|18
|8
|Hundreds
|0
|0
|0