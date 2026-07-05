Marco Marais

Marco Marais

batsman

Full name:Marco Marais
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Eastern Cape Linyathi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches607864
Innings951
Overs31.310.31.0
Balls---
Maidens300
Runs1687115
Wickets400
Avg4200
SR47.2500
Eco5.336.7615
BB200
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches607864
Innings987359
Not outs11911
Runs321420791599
Balls Faced489922861110
Avg36.9432.4833.31
SR65.690.94144.05
Fours396182132
Fifties101010
Sixies817587
Highest300122106
Hundreds832

Another Players

Makhosi, Lizo

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Masondo, Sizwe

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Fourie, Mathew

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Nel, Andre

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