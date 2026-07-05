Marco Marais
batsman
|Full name:
|Marco Marais
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|60
|78
|64
|Innings
|9
|5
|1
|Overs
|31.3
|10.3
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|0
|Runs
|168
|71
|15
|Wickets
|4
|0
|0
|Avg
|42
|0
|0
|SR
|47.25
|0
|0
|Eco
|5.33
|6.76
|15
|BB
|2
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|60
|78
|64
|Innings
|98
|73
|59
|Not outs
|11
|9
|11
|Runs
|3214
|2079
|1599
|Balls Faced
|4899
|2286
|1110
|Avg
|36.94
|32.48
|33.31
|SR
|65.6
|90.94
|144.05
|Fours
|396
|182
|132
|Fifties
|10
|10
|10
|Sixies
|81
|75
|87
|Highest
|300
|122
|106
|Hundreds
|8
|3
|2