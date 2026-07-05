Mark John Pearse
batsman
|Full name:
|Mark John Pearse
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|9
|1
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|9
|1
|Innings
|9
|9
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|352
|160
|59
|Balls Faced
|328
|212
|31
|Avg
|39.11
|17.77
|59
|SR
|107.31
|75.47
|190.32
|Fours
|50
|16
|6
|Fifties
|1
|1
|1
|Sixies
|8
|3
|3
|Highest
|116
|50
|59
|Hundreds
|2
|0
|0