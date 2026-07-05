Mark John Pearse

Mark John Pearse

batsman

Full name:Mark John Pearse
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Eastern Storm

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches591
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches591
Innings991
Not outs000
Runs35216059
Balls Faced32821231
Avg39.1117.7759
SR107.3175.47190.32
Fours50166
Fifties111
Sixies833
Highest1165059
Hundreds200

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