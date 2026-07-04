Matthew Gibson

Matthew Gibson

bowler

Full name:Matthew Gibson
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches244
Innings334
Overs22.019.011.3
Balls---
Maidens320
Runs819096
Wickets263
Avg40.51532
SR661923
Eco3.684.738.34
BB231
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches244
Innings102
Not outs101
Runs2010
Balls Faced2010
Avg0010
SR1000100
Fours002
Fifties000
Sixies000
Highest208
Hundreds000

Another Players

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Harjot, Harjot

Harjot, Harjot

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Quinn, Matt

Quinn, Matt

Horne, Benjamin James

Horne, Benjamin James

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Lister, Benjamin

Lister, Benjamin

Anderson, Corey

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Allen, Finn

Allen, Finn

Chapman, Mark

Chapman, Mark