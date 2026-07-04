Matthew Gibson
bowler
|Full name:
|Matthew Gibson
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|4
|4
|Innings
|3
|3
|4
|Overs
|22.0
|19.0
|11.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|2
|0
|Runs
|81
|90
|96
|Wickets
|2
|6
|3
|Avg
|40.5
|15
|32
|SR
|66
|19
|23
|Eco
|3.68
|4.73
|8.34
|BB
|2
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|4
|4
|Innings
|1
|0
|2
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|2
|0
|10
|Balls Faced
|2
|0
|10
|Avg
|0
|0
|10
|SR
|100
|0
|100
|Fours
|0
|0
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|2
|0
|8
|Hundreds
|0
|0
|0