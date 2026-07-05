Mehedi Hasan Siddiqui
batsman
|Full name:
|Mehedi Hasan Siddiqui
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|115
|57
|Innings
|2
|1
|0
|Overs
|7.0
|0.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|24
|12
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.42
|24
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|115
|57
|Innings
|59
|115
|55
|Not outs
|6
|7
|3
|Runs
|1404
|3937
|941
|Balls Faced
|2848
|4990
|872
|Avg
|26.49
|36.45
|18.09
|SR
|49.29
|78.89
|107.91
|Fours
|150
|402
|88
|Fifties
|4
|25
|4
|Sixies
|18
|109
|43
|Highest
|141
|137
|94
|Hundreds
|3
|8
|0