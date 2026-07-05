Mehedi Hasan Siddiqui

Mehedi Hasan Siddiqui

batsman

Full name:Mehedi Hasan Siddiqui
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Gazi Group Cricketers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches3211557
Innings210
Overs7.00.30
Balls---
Maidens000
Runs24120
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.42240
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches3211557
Innings5911555
Not outs673
Runs14043937941
Balls Faced28484990872
Avg26.4936.4518.09
SR49.2978.89107.91
Fours15040288
Fifties4254
Sixies1810943
Highest14113794
Hundreds380

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