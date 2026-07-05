Mihasal Amoda Widanapathirana

Mihasal Amoda Widanapathirana

batsman

Full name:Mihasal Amoda Widanapathirana
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches61412
Innings041
Overs09.20.1
Balls---
Maidens000
Runs0704
Wickets010
Avg0700
SR0560
Eco07.524
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches61412
Innings91411
Not outs011
Runs159183141
Balls Faced572331154
Avg17.6614.0714.1
SR27.7955.2891.55
Fours18206
Fifties010
Sixies013
Highest425941
Hundreds000

Another Players

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Mohsin, Mohammad

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Thattil, Roscoe

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Peiris, Nishan

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