Mihasal Amoda Widanapathirana
batsman
|Full name:
|Mihasal Amoda Widanapathirana
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|14
|12
|Innings
|0
|4
|1
|Overs
|0
|9.2
|0.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|70
|4
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|70
|0
|SR
|0
|56
|0
|Eco
|0
|7.5
|24
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|14
|12
|Innings
|9
|14
|11
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|159
|183
|141
|Balls Faced
|572
|331
|154
|Avg
|17.66
|14.07
|14.1
|SR
|27.79
|55.28
|91.55
|Fours
|18
|20
|6
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|1
|3
|Highest
|42
|59
|41
|Hundreds
|0
|0
|0