Nawurunne Lokubandarage Shihan Dilasri Nawurunne Lokubandara
wicket keeper
|Full name:
|Nawurunne Lokubandarage Shihan Dilasri Nawurunne Lokubandara
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|24
|15
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|24
|15
|Innings
|28
|24
|14
|Not outs
|3
|0
|0
|Runs
|560
|427
|204
|Balls Faced
|1105
|668
|178
|Avg
|22.4
|17.79
|14.57
|SR
|50.67
|63.92
|114.6
|Fours
|63
|39
|20
|Fifties
|4
|0
|0
|Sixies
|7
|2
|2
|Highest
|63
|47
|44
|Hundreds
|0
|0
|0