Nawurunne Lokubandarage Shihan Dilasri Nawurunne Lokubandara

Nawurunne Lokubandarage Shihan Dilasri Nawurunne Lokubandara

wicket keeper

Full name:Nawurunne Lokubandarage Shihan Dilasri Nawurunne Lokubandara

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches182415
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches182415
Innings282414
Not outs300
Runs560427204
Balls Faced1105668178
Avg22.417.7914.57
SR50.6763.92114.6
Fours633920
Fifties400
Sixies722
Highest634744
Hundreds000

Another Players

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