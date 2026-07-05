Mkhululi Calana

Mkhululi Calana

batsman

Full name:Mkhululi Calana
Nationality:South Africa
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2023 Teams

Eastern Cape Linyathi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches39254
Innings16101
Overs83.034.02.1
Balls---
Maidens1600
Runs31623213
Wickets950
Avg35.1146.40
SR55.3340.80
Eco3.86.826
BB230
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches39254
Innings67233
Not outs402
Runs139531624
Balls Faced326461823
Avg22.1413.7324
SR42.7351.13104.34
Fours196342
Fifties710
Sixies211
Highest1065118
Hundreds100

Another Players

Makhosi, Lizo

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Masondo, Sizwe

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Ngoepe, Lesiba

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Peters, Gideon

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Fourie, Mathew

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Bosch, Clayton Gregory

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Nel, Andre

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Mnci, Avumile

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de Klerk, Jade

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van Zyl, Nathaniel

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