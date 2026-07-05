Mkhululi Calana
batsman
|Full name:
|Mkhululi Calana
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|39
|25
|4
|Innings
|16
|10
|1
|Overs
|83.0
|34.0
|2.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|16
|0
|0
|Runs
|316
|232
|13
|Wickets
|9
|5
|0
|Avg
|35.11
|46.4
|0
|SR
|55.33
|40.8
|0
|Eco
|3.8
|6.82
|6
|BB
|2
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|39
|25
|4
|Innings
|67
|23
|3
|Not outs
|4
|0
|2
|Runs
|1395
|316
|24
|Balls Faced
|3264
|618
|23
|Avg
|22.14
|13.73
|24
|SR
|42.73
|51.13
|104.34
|Fours
|196
|34
|2
|Fifties
|7
|1
|0
|Sixies
|2
|1
|1
|Highest
|106
|51
|18
|Hundreds
|1
|0
|0