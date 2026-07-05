Mncedisi Malika

Mncedisi Malika

wicket keeper

Full name:Mncedisi Malika
Nationality:South Africa
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Eastern Cape Linyathi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches344413
Innings120
Overs7.02.00
Balls---
Maidens100
Runs42180
Wickets000
Avg000
SR000
Eco690
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches344413
Innings554111
Not outs120
Runs1302647210
Balls Faced2408988178
Avg24.1116.5819.09
SR54.0665.48117.97
Fours1987725
Fifties930
Sixies1223
Highest619342
Hundreds000

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