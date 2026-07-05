Mncedisi Malika
wicket keeper
|Full name:
|Mncedisi Malika
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|34
|44
|13
|Innings
|1
|2
|0
|Overs
|7.0
|2.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|42
|18
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|6
|9
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|34
|44
|13
|Innings
|55
|41
|11
|Not outs
|1
|2
|0
|Runs
|1302
|647
|210
|Balls Faced
|2408
|988
|178
|Avg
|24.11
|16.58
|19.09
|SR
|54.06
|65.48
|117.97
|Fours
|198
|77
|25
|Fifties
|9
|3
|0
|Sixies
|12
|2
|3
|Highest
|61
|93
|42
|Hundreds
|0
|0
|0