Mohammad Nihaduzzaman

Mohammad Nihaduzzaman

bowler

Full name:Mohammad Nihaduzzaman
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches144821
Innings214721
Overs351.5404.563.5
Balls---
Maidens60190
Runs12052087456
Wickets335818
Avg36.5135.9825.33
SR63.9641.8721.27
Eco3.425.157.14
BB744
4w211
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches144821
Innings17399
Not outs4151
Runs17848552
Balls Faced51570262
Avg13.6920.26.5
SR34.5669.0883.87
Fours20234
Fifties010
Sixies1151
Highest345424
Hundreds000

Another Players

Nabi, Mohammad

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Udana, Isuru

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Bopara, Ravi

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Rahman, Taibur

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Williams, Kesrick

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Azam, Hammad

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Hossain, Delwar

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Hayet, Shafiul

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Hossain, Al-Amin

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