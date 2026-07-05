Mohammad Nihaduzzaman
bowler
|Full name:
|Mohammad Nihaduzzaman
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|48
|21
|Innings
|21
|47
|21
|Overs
|351.5
|404.5
|63.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|60
|19
|0
|Runs
|1205
|2087
|456
|Wickets
|33
|58
|18
|Avg
|36.51
|35.98
|25.33
|SR
|63.96
|41.87
|21.27
|Eco
|3.42
|5.15
|7.14
|BB
|7
|4
|4
|4w
|2
|1
|1
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|48
|21
|Innings
|17
|39
|9
|Not outs
|4
|15
|1
|Runs
|178
|485
|52
|Balls Faced
|515
|702
|62
|Avg
|13.69
|20.2
|6.5
|SR
|34.56
|69.08
|83.87
|Fours
|20
|23
|4
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|1
|15
|1
|Highest
|34
|54
|24
|Hundreds
|0
|0
|0