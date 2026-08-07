Mohit Rajesh Raut

Mohit Rajesh Raut

batsman

Full name:Mohit Rajesh Raut

Teams

2026 Teams

Chhattisgarh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2210
Innings426
Overs41.417.013.0
Balls---
Maidens1300
Runs12264103
Wickets705
Avg17.42020.6
SR35.71015.6
Eco2.923.767.92
BB402
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2210
Innings318
Not outs000
Runs42267
Balls Faced68476
Avg1428.37
SR61.765088.15
Fours506
Fifties000
Sixies101
Highest22220
Hundreds000

Another Players

Painkra, Prashant

Painkra, Prashant

Kerkar, Eknath

Kerkar, Eknath

Hurkat, Sanidhya

Hurkat, Sanidhya

Agarwal, Shubham

Agarwal, Shubham

Bareth, Vasudev

Bareth, Vasudev

Kumar Rao, Pankaj

Kumar Rao, Pankaj

Tiwari, Rishabh

Tiwari, Rishabh

Sureshrao Ruikar, Sumit

Sureshrao Ruikar, Sumit

Chauhan, Abhimanyu

Chauhan, Abhimanyu

Mandal, Ajay Jadav

Mandal, Ajay Jadav