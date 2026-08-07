Mohit Rajesh Raut
batsman
|Full name:
|Mohit Rajesh Raut
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|10
|Innings
|4
|2
|6
|Overs
|41.4
|17.0
|13.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|13
|0
|0
|Runs
|122
|64
|103
|Wickets
|7
|0
|5
|Avg
|17.42
|0
|20.6
|SR
|35.71
|0
|15.6
|Eco
|2.92
|3.76
|7.92
|BB
|4
|0
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|10
|Innings
|3
|1
|8
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|42
|2
|67
|Balls Faced
|68
|4
|76
|Avg
|14
|2
|8.37
|SR
|61.76
|50
|88.15
|Fours
|5
|0
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|1
|Highest
|22
|2
|20
|Hundreds
|0
|0
|0