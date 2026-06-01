Eknath Dinesh Kerkar

Eknath Dinesh Kerkar

wicket keeper

Full name:Eknath Dinesh Kerkar
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Chhattisgarh

Eagle Thane Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches121522
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches121522
Innings181419
Not outs344
Runs657673369
Balls Faced1281892333
Avg43.867.324.6
SR51.2875.44110.81
Fours765332
Fifties651
Sixies1138
Highest15616953
Hundreds110

Eknath Dinesh Kerkar Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultNamo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

189

EAG

EAG

194

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultEagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

129

ARC

ARC

130

ResultEagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

113

NOR

NOR

177

ResultTriumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

148

EAG

EAG

172

Another Players

Painkra, Prashant

Painkra, Prashant

Hurkat, Sanidhya

Hurkat, Sanidhya

Agarwal, Shubham

Agarwal, Shubham

Bareth, Vasudev

Bareth, Vasudev

Kumar Rao, Pankaj

Kumar Rao, Pankaj

Tiwari, Rishabh

Tiwari, Rishabh

Sureshrao Ruikar, Sumit

Sureshrao Ruikar, Sumit

Chauhan, Abhimanyu

Chauhan, Abhimanyu

Mandal, Ajay Jadav

Mandal, Ajay Jadav

Singh, Shashank

Singh, Shashank