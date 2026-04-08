Ajay Jadav Mandal

Ajay Jadav Mandal

all rounder

Full name:Ajay Jadav Mandal
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox
Date of Birth (Age):25 February 1996 (27)
Zodiac Sign:Pisces
Height:173 cm
Hometown:Durg, Chhattisgarh, India
Batting Style:Left-handed Batsman
Bowling Style:Slow Left-arm orthodox
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Chhattisgarh

Delhi Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches292334
Innings512232
Overs910.5190.0100.5
Balls---
Maidens21060
Runs2569903725
Wickets1032528
Avg24.9436.1225.89
SR53.0545.621.6
Eco2.824.757.19
BB1343
4w410
5w400
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches292334
Innings462224
Not outs768
Runs1320375246
Balls Faced2210387208
Avg33.8423.4315.37
SR59.7296.89118.26
Fours1822914
Fifties210
Sixies101112
Highest2416538
Hundreds400

Ajay Jadav Mandal Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

DC

DC

224

ResultDelhi Capitals vs Chennai Super Kings

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

155

CSK

CSK

159

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

Another Players

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