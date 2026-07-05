Muhammed Mayet
batsman
|Full name:
|Muhammed Mayet
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|28
|8
|Innings
|7
|7
|0
|Overs
|57.0
|39.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|13
|0
|0
|Runs
|183
|168
|0
|Wickets
|4
|3
|0
|Avg
|45.75
|56
|0
|SR
|85.5
|78
|0
|Eco
|3.21
|4.3
|0
|BB
|4
|2
|0
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|28
|8
|Innings
|38
|26
|8
|Not outs
|3
|2
|0
|Runs
|802
|698
|109
|Balls Faced
|1465
|927
|113
|Avg
|22.91
|29.08
|13.62
|SR
|54.74
|75.29
|96.46
|Fours
|113
|92
|12
|Fifties
|3
|3
|0
|Sixies
|8
|7
|3
|Highest
|102
|80
|40
|Hundreds
|2
|0
|0