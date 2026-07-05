Muhammed Mayet

Muhammed Mayet

batsman

Full name:Muhammed Mayet
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Mpumalanga Rhinos

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches23288
Innings770
Overs57.039.00
Balls---
Maidens1300
Runs1831680
Wickets430
Avg45.75560
SR85.5780
Eco3.214.30
BB420
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches23288
Innings38268
Not outs320
Runs802698109
Balls Faced1465927113
Avg22.9129.0813.62
SR54.7475.2996.46
Fours1139212
Fifties330
Sixies873
Highest1028040
Hundreds200

Another Players

Ngcobo, T

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Mlungisi Ngwenyana, Gerald

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Makhosi, Lizo

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