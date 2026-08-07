Musawenkosi Twala
wicket keeper
|Full name:
|Musawenkosi Twala
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|7
|2
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|7
|2
|Innings
|11
|2
|Not outs
|1
|1
|Runs
|217
|9
|Balls Faced
|552
|17
|Avg
|21.7
|9
|SR
|39.31
|52.94
|Fours
|30
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|124
|8
|Hundreds
|1
|0