Musawenkosi Twala

Musawenkosi Twala

wicket keeper

Full name:Musawenkosi Twala
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Sa Emerging

Titans

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches72
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches72
Innings112
Not outs11
Runs2179
Balls Faced55217
Avg21.79
SR39.3152.94
Fours302
Fifties00
Sixies00
Highest1248
Hundreds10

Another Players

Twala, Musa

Twala, Musa

Masondo, Sizwe

Masondo, Sizwe

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Kuhn, Heino

Kuhn, Heino

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Dawood, Junaid

Dawood, Junaid

Simelane, Andile

Simelane, Andile

Kleinveldt, Matthew

Kleinveldt, Matthew

Markram, Aiden

Markram, Aiden

Brevis, Dewald

Brevis, Dewald