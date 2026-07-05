Nawalage Harsha Gihan Cooray

Nawalage Harsha Gihan Cooray

batsman

Full name:Nawalage Harsha Gihan Cooray
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Ace Capital CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1467142
Innings2631
Overs111.015.44.0
Balls---
Maidens1700
Runs4327955
Wickets1040
Avg43.219.750
SR66.623.50
Eco3.895.0413.75
BB330
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1467142
Innings2366440
Not outs23107
Runs68451449920
Balls Faced139442118890
Avg32.1326.8327.87
SR49.0868.41103.37
Fours75111383
Fifties3257
Sixies593023
Highest23112665
Hundreds1030

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