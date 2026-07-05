Nawalage Harsha Gihan Cooray
batsman
|Full name:
|Nawalage Harsha Gihan Cooray
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|146
|71
|42
|Innings
|26
|3
|1
|Overs
|111.0
|15.4
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|17
|0
|0
|Runs
|432
|79
|55
|Wickets
|10
|4
|0
|Avg
|43.2
|19.75
|0
|SR
|66.6
|23.5
|0
|Eco
|3.89
|5.04
|13.75
|BB
|3
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|146
|71
|42
|Innings
|236
|64
|40
|Not outs
|23
|10
|7
|Runs
|6845
|1449
|920
|Balls Faced
|13944
|2118
|890
|Avg
|32.13
|26.83
|27.87
|SR
|49.08
|68.41
|103.37
|Fours
|751
|113
|83
|Fifties
|32
|5
|7
|Sixies
|59
|30
|23
|Highest
|231
|126
|65
|Hundreds
|10
|3
|0