Neo Siyabulela Felane

Neo Siyabulela Felane

bowler

Full name:Neo Siyabulela Felane

Teams

2026 Teams

Eastern Storm

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches21112
Innings3109
Overs45.084.318.0
Balls---
Maidens330
Runs200381129
Wickets5183
Avg4021.1643
SR5428.1636
Eco4.444.57.16
BB442
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches21112
Innings461
Not outs141
Runs60202
Balls Faced155443
Avg20100
SR38.745.4566.66
Fours1030
Fifties000
Sixies000
Highest35102
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Valli, Yaseen

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Masondo, Sizwe

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Peters, Gideon

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Siboto, Malusi

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Rasemene, Andrew

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Johnson, Juandre

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Nel, Andre

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Mosehle, Mangaliso

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