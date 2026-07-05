Neo Siyabulela Felane
bowler
|Full name:
|Neo Siyabulela Felane
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|11
|12
|Innings
|3
|10
|9
|Overs
|45.0
|84.3
|18.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|3
|0
|Runs
|200
|381
|129
|Wickets
|5
|18
|3
|Avg
|40
|21.16
|43
|SR
|54
|28.16
|36
|Eco
|4.44
|4.5
|7.16
|BB
|4
|4
|2
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|11
|12
|Innings
|4
|6
|1
|Not outs
|1
|4
|1
|Runs
|60
|20
|2
|Balls Faced
|155
|44
|3
|Avg
|20
|10
|0
|SR
|38.7
|45.45
|66.66
|Fours
|10
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|35
|10
|2
|Hundreds
|0
|0
|0