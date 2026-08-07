Ngazibini Sigwili

Ngazibini Sigwili

bowler

Full name:Ngazibini Sigwili
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Mpumalanga Rhinos

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches22175
Innings37175
Overs420.3138.217.0
Balls---
Maidens9750
Runs1312647112
Wickets43288
Avg30.5123.114
SR58.6729.6412.75
Eco3.124.676.58
BB745
4w330
5w101
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches22175
Innings2871
Not outs1120
Runs1843023
Balls Faced5108813
Avg10.82623
SR36.0734.09176.92
Fours2143
Fifties000
Sixies201
Highest422423
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

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Mlungisi Ngwenyana, Gerald

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Makhosi, Lizo

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Kok, Alexander

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Koto, Brian Tumelo

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Hermann, Rubin

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Balich, Caleb

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Dlamini, Martin

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van Niekerk, Benjamin

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Hinrichsen, Jon Henry

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