Ngazibini Sigwili
bowler
|Full name:
|Ngazibini Sigwili
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|17
|5
|Innings
|37
|17
|5
|Overs
|420.3
|138.2
|17.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|97
|5
|0
|Runs
|1312
|647
|112
|Wickets
|43
|28
|8
|Avg
|30.51
|23.1
|14
|SR
|58.67
|29.64
|12.75
|Eco
|3.12
|4.67
|6.58
|BB
|7
|4
|5
|4w
|3
|3
|0
|5w
|1
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|17
|5
|Innings
|28
|7
|1
|Not outs
|11
|2
|0
|Runs
|184
|30
|23
|Balls Faced
|510
|88
|13
|Avg
|10.82
|6
|23
|SR
|36.07
|34.09
|176.92
|Fours
|21
|4
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|1
|Highest
|42
|24
|23
|Hundreds
|0
|0
|0