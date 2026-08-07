Nico van Zyl

Nico van Zyl

bowler

Full name:Nico van Zyl
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Eastern Cape Linyathi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches632
Innings1232
Overs194.021.06.0
Balls---
Maidens5610
Runs50310461
Wickets2031
Avg25.1534.6661
SR58.24236
Eco2.594.9510.16
BB611
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches632
Innings920
Not outs220
Runs99160
Balls Faced156190
Avg14.1400
SR63.4684.210
Fours1600
Fifties100
Sixies000
Highest71150
Hundreds000

Another Players

Makhosi, Lizo

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Masondo, Sizwe

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Ngoepe, Lesiba

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Peters, Gideon

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Fourie, Mathew

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Nel, Andre

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de Klerk, Jade

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van Zyl, Nathaniel

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