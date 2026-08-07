Nico van Zyl
bowler
|Full name:
|Nico van Zyl
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|3
|2
|Innings
|12
|3
|2
|Overs
|194.0
|21.0
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|56
|1
|0
|Runs
|503
|104
|61
|Wickets
|20
|3
|1
|Avg
|25.15
|34.66
|61
|SR
|58.2
|42
|36
|Eco
|2.59
|4.95
|10.16
|BB
|6
|1
|1
|4w
|2
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|3
|2
|Innings
|9
|2
|0
|Not outs
|2
|2
|0
|Runs
|99
|16
|0
|Balls Faced
|156
|19
|0
|Avg
|14.14
|0
|0
|SR
|63.46
|84.21
|0
|Fours
|16
|0
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|71
|15
|0
|Hundreds
|0
|0
|0