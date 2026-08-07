Nirupam Naruban Sen Chowdhary

Nirupam Naruban Sen Chowdhary

batsman

Full name:Nirupam Naruban Sen Chowdhary
Nationality:India

Teams

2024 Teams

Tripura

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches333515
Innings564
Overs17.512.27.3
Balls---
Maidens100
Runs758853
Wickets130
Avg7529.330
SR10724.660
Eco4.27.137.06
BB120
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches333515
Innings603514
Not outs501
Runs919607191
Balls Faced21991111204
Avg16.717.3414.69
SR41.7954.6393.62
Fours1315516
Fifties360
Sixies230
Highest726234
Hundreds000

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