Nirupam Naruban Sen Chowdhary
batsman
|Full name:
|Nirupam Naruban Sen Chowdhary
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|33
|35
|15
|Innings
|5
|6
|4
|Overs
|17.5
|12.2
|7.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|75
|88
|53
|Wickets
|1
|3
|0
|Avg
|75
|29.33
|0
|SR
|107
|24.66
|0
|Eco
|4.2
|7.13
|7.06
|BB
|1
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|33
|35
|15
|Innings
|60
|35
|14
|Not outs
|5
|0
|1
|Runs
|919
|607
|191
|Balls Faced
|2199
|1111
|204
|Avg
|16.7
|17.34
|14.69
|SR
|41.79
|54.63
|93.62
|Fours
|131
|55
|16
|Fifties
|3
|6
|0
|Sixies
|2
|3
|0
|Highest
|72
|62
|34
|Hundreds
|0
|0
|0