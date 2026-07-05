Nyasha Prince Mayavo
wicket keeper
|Full name:
|Nyasha Prince Mayavo
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|67
|58
|17
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|67
|58
|17
|Innings
|112
|54
|14
|Not outs
|7
|10
|0
|Runs
|2607
|866
|297
|Balls Faced
|5151
|1346
|231
|Avg
|24.82
|19.68
|21.21
|SR
|50.61
|64.33
|128.57
|Fours
|313
|71
|34
|Fifties
|13
|5
|2
|Sixies
|10
|6
|6
|Highest
|149
|88
|64
|Hundreds
|3
|0
|0