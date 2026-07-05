Nyasha Prince Mayavo

Nyasha Prince Mayavo

wicket keeper

Full name:Nyasha Prince Mayavo
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Mid West Rhinos

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches675817
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches675817
Innings1125414
Not outs7100
Runs2607866297
Balls Faced51511346231
Avg24.8219.6821.21
SR50.6164.33128.57
Fours3137134
Fifties1352
Sixies1066
Highest1498864
Hundreds300

Another Players

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