Takudzwanashe Kaitano
batsman
|Full name:
|Takudzwanashe Kaitano
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|8
|37
|44
|12
|Innings
|0
|0
|2
|0
|0
|Overs
|0
|0
|4.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|18
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|4.5
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|8
|37
|44
|12
|Innings
|2
|8
|65
|43
|12
|Not outs
|0
|0
|3
|1
|0
|Runs
|94
|126
|1665
|1088
|153
|Balls Faced
|413
|186
|3757
|1460
|136
|Avg
|47
|15.75
|26.85
|25.9
|12.75
|SR
|22.76
|67.74
|44.31
|74.52
|112.5
|Fours
|10
|16
|230
|125
|20
|Fifties
|1
|0
|9
|5
|0
|Sixies
|0
|2
|5
|12
|4
|Highest
|87
|42
|109
|122
|45
|Hundreds
|0
|0
|2
|1
|0