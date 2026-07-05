Takudzwanashe Kaitano

Takudzwanashe Kaitano

batsman

Full name:Takudzwanashe Kaitano
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Mid West Rhinos

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches18374412
Innings00200
Overs004.000
Balls-----
Maidens00000
Runs001800
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco004.500
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches18374412
Innings28654312
Not outs00310
Runs9412616651088153
Balls Faced41318637571460136
Avg4715.7526.8525.912.75
SR22.7667.7444.3174.52112.5
Fours101623012520
Fifties10950
Sixies025124
Highest874210912245
Hundreds00210

Another Players

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