Nyiko Shikwambana

Nyiko Shikwambana

all rounder

Full name:Nyiko Shikwambana
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Limpopo

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches583
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches583
Innings883
Not outs020
Runs4716819
Balls Faced9727927
Avg5.87286.33
SR48.4560.2170.37
Fours6173
Fifties010
Sixies010
Highest317213
Hundreds000

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