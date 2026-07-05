Nyiko Shikwambana
all rounder
|Full name:
|Nyiko Shikwambana
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|8
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|8
|3
|Innings
|8
|8
|3
|Not outs
|0
|2
|0
|Runs
|47
|168
|19
|Balls Faced
|97
|279
|27
|Avg
|5.87
|28
|6.33
|SR
|48.45
|60.21
|70.37
|Fours
|6
|17
|3
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|31
|72
|13
|Hundreds
|0
|0
|0