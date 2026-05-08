Obed Yoseph

Obed Yoseph

bowler

Full name:Obed Yoseph
Nationality:Vanuatu

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches858
Innings858
Overs21.022.521.0
Balls---
Maidens010
Runs163109163
Wickets505
Avg32.6032.6
SR25.2025.2
Eco7.764.777.76
BB202
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches858
Innings141
Not outs121
Runs141
Balls Faced3123
Avg020
SR33.3333.3333.33
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest121
Hundreds000

Obed Yoseph Schedule & Results

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