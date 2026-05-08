T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Fiji vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
bowler
|Full name:
|Obed Yoseph
|Nationality:
|Vanuatu
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|8
|5
|8
|Innings
|8
|5
|8
|Overs
|21.0
|22.5
|21.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|163
|109
|163
|Wickets
|5
|0
|5
|Avg
|32.6
|0
|32.6
|SR
|25.2
|0
|25.2
|Eco
|7.76
|4.77
|7.76
|BB
|2
|0
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|8
|5
|8
|Innings
|1
|4
|1
|Not outs
|1
|2
|1
|Runs
|1
|4
|1
|Balls Faced
|3
|12
|3
|Avg
|0
|2
|0
|SR
|33.33
|33.33
|33.33
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|1
|2
|1
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93