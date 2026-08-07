Oliver Morgan Reynolds Pringle

Oliver Morgan Reynolds Pringle

all rounder

Full name:Oliver Morgan Reynolds Pringle
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1053
Innings1553
Overs175.029.08.0
Balls---
Maidens4300
Runs51319895
Wickets1082
Avg51.324.7547.5
SR10521.7524
Eco2.936.8211.87
BB341
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1053
Innings1032
Not outs411
Runs112143
Balls Faced195176
Avg18.6673
SR57.4382.3550
Fours1300
Fifties000
Sixies410
Highest28132
Hundreds000

Another Players

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Harjot, Harjot

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Bopara, Ravi

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Quinn, Matt

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Horne, Benjamin James

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Fletcher, Cam

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Lister, Benjamin

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Anderson, Corey

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Allen, Finn

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Chapman, Mark

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