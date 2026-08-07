Oliver Morgan Reynolds Pringle
all rounder
|Full name:
|Oliver Morgan Reynolds Pringle
|Nationality:
|England
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|5
|3
|Innings
|15
|5
|3
|Overs
|175.0
|29.0
|8.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|43
|0
|0
|Runs
|513
|198
|95
|Wickets
|10
|8
|2
|Avg
|51.3
|24.75
|47.5
|SR
|105
|21.75
|24
|Eco
|2.93
|6.82
|11.87
|BB
|3
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|5
|3
|Innings
|10
|3
|2
|Not outs
|4
|1
|1
|Runs
|112
|14
|3
|Balls Faced
|195
|17
|6
|Avg
|18.66
|7
|3
|SR
|57.43
|82.35
|50
|Fours
|13
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|4
|1
|0
|Highest
|28
|13
|2
|Hundreds
|0
|0
|0