Onke Nyaku
all rounder
|Full name:
|Onke Nyaku
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|51
|62
|48
|Innings
|55
|38
|28
|Overs
|469.1
|227.0
|69.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|93
|6
|1
|Runs
|1568
|1267
|514
|Wickets
|43
|35
|21
|Avg
|36.46
|36.2
|24.47
|SR
|65.46
|38.91
|19.76
|Eco
|3.34
|5.58
|7.43
|BB
|4
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|51
|62
|48
|Innings
|77
|55
|33
|Not outs
|9
|6
|12
|Runs
|1646
|1007
|332
|Balls Faced
|3498
|1552
|272
|Avg
|24.2
|20.55
|15.8
|SR
|47.05
|64.88
|122.05
|Fours
|182
|73
|24
|Fifties
|6
|3
|1
|Sixies
|23
|14
|10
|Highest
|201
|67
|50
|Hundreds
|2
|0
|0