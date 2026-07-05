Onke Nyaku

Onke Nyaku

all rounder

Full name:Onke Nyaku
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Western Province

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches516248
Innings553828
Overs469.1227.069.1
Balls---
Maidens9361
Runs15681267514
Wickets433521
Avg36.4636.224.47
SR65.4638.9119.76
Eco3.345.587.43
BB443
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches516248
Innings775533
Not outs9612
Runs16461007332
Balls Faced34981552272
Avg24.220.5515.8
SR47.0564.88122.05
Fours1827324
Fifties631
Sixies231410
Highest2016750
Hundreds200

Another Players

Ngoepe, Lesiba

Ngoepe, Lesiba

Mpongwana, Mihlali

Mpongwana, Mihlali

Nabe, Mthiwekhaya

Nabe, Mthiwekhaya

Sebareme, Emmanuel

Sebareme, Emmanuel

Dawood, Junaid

Dawood, Junaid

Bird, Jonathan

Bird, Jonathan

Kleinveldt, Matthew

Kleinveldt, Matthew

Hendricks, Beuran

Hendricks, Beuran

Burger, Nandre

Burger, Nandre

Hamza, Zubayr

Hamza, Zubayr