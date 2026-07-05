PAD Dabare
batsman
|Full name:
|PAD Dabare
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|13
|4
|Innings
|0
|11
|3
|Overs
|0
|57.0
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|3
|0
|Runs
|0
|249
|45
|Wickets
|0
|6
|1
|Avg
|0
|41.5
|45
|SR
|0
|57
|36
|Eco
|0
|4.36
|7.5
|BB
|0
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|13
|4
|Innings
|2
|10
|4
|Not outs
|0
|3
|0
|Runs
|14
|122
|20
|Balls Faced
|28
|183
|23
|Avg
|7
|17.42
|5
|SR
|50
|66.66
|86.95
|Fours
|2
|12
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|2
|2
|Highest
|8
|41
|15
|Hundreds
|0
|0
|0