PAD Dabare

PAD Dabare

batsman

Full name:PAD Dabare

Teams

2023 Teams

Nugegoda Sports Welfare Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1134
Innings0113
Overs057.06.0
Balls---
Maidens030
Runs024945
Wickets061
Avg041.545
SR05736
Eco04.367.5
BB031
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1134
Innings2104
Not outs030
Runs1412220
Balls Faced2818323
Avg717.425
SR5066.6686.95
Fours2120
Fifties000
Sixies022
Highest84115
Hundreds000

Another Players

Fernando, Nayana

Fernando, Nayana

Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

Perera, Kevin

Perera, Kevin

Liyanarachchi, Abhishek

Liyanarachchi, Abhishek

Pathirana, Onila

Pathirana, Onila

Gunasekera, Nivodh Rahul

Gunasekera, Nivodh Rahul

Premaratne, Aravinda

Premaratne, Aravinda

Fernando, Naveen

Fernando, Naveen

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna

Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna