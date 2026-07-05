Pathirage Avindu Theekshana

Pathirage Avindu Theekshana

batsman

Full name:Pathirage Avindu Theekshana
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Chilaw Marians Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches182916
Innings262915
Overs379.4214.054.0
Balls---
Maidens43130
Runs1257825347
Wickets333917
Avg38.0921.1520.41
SR69.0332.9219.05
Eco3.313.856.42
BB843
4w020
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches182916
Innings221413
Not outs1064
Runs19814183
Balls Faced46223198
Avg16.517.629.22
SR42.8561.0384.69
Fours2161
Fifties100
Sixies233
Highest643216
Hundreds000

Another Players

Nirmana, Kavindu

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Lakshan, Lasith

Lakshan, Lasith

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Tharanga, Pulina

Premaratne, Nipun Kanchna

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Nimantha, Ramesh

Kaushal, Janeth

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Tharindu, Charuka

Tharindu, Charuka

Sandaru, Josep Manuwelge Chamod

Sandaru, Josep Manuwelge Chamod

Yasas, Raveen

Yasas, Raveen

Fernando, Irosh

Fernando, Irosh