Pathirage Avindu Theekshana
batsman
|Full name:
|Pathirage Avindu Theekshana
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|29
|16
|Innings
|26
|29
|15
|Overs
|379.4
|214.0
|54.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|43
|13
|0
|Runs
|1257
|825
|347
|Wickets
|33
|39
|17
|Avg
|38.09
|21.15
|20.41
|SR
|69.03
|32.92
|19.05
|Eco
|3.31
|3.85
|6.42
|BB
|8
|4
|3
|4w
|0
|2
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|29
|16
|Innings
|22
|14
|13
|Not outs
|10
|6
|4
|Runs
|198
|141
|83
|Balls Faced
|462
|231
|98
|Avg
|16.5
|17.62
|9.22
|SR
|42.85
|61.03
|84.69
|Fours
|21
|6
|1
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|2
|3
|3
|Highest
|64
|32
|16
|Hundreds
|0
|0
|0