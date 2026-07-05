Patoona Maphekgola
bowler
|Full name:
|Patoona Maphekgola
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|1
|Innings
|4
|4
|1
|Overs
|43.2
|25.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|0
|Runs
|155
|138
|35
|Wickets
|5
|3
|3
|Avg
|31
|46
|11.66
|SR
|52
|50
|8
|Eco
|3.57
|5.52
|8.75
|BB
|4
|1
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|1
|Innings
|2
|1
|0
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|0
|2
|0
|Balls Faced
|6
|5
|0
|Avg
|0
|2
|0
|SR
|0
|40
|0
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|0
|2
|0
|Hundreds
|0
|0
|0