Patoona Maphekgola

Patoona Maphekgola

bowler

Full name:Patoona Maphekgola

Teams

2026 Teams

Limpopo

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches251
Innings441
Overs43.225.04.0
Balls---
Maidens600
Runs15513835
Wickets533
Avg314611.66
SR52508
Eco3.575.528.75
BB413
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches251
Innings210
Not outs100
Runs020
Balls Faced650
Avg020
SR0400
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest020
Hundreds000

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