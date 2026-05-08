Patrick Kaltaneaki Matautaava

Patrick Kaltaneaki Matautaava

all rounder

Full name:Patrick Kaltaneaki Matautaava
Nationality:Vanuatu
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches23923
Innings20820
Overs68.064.168.0
Balls---
Maidens353
Runs416225416
Wickets271927
Avg15.411.8415.4
SR15.1120.2615.11
Eco6.113.56.11
BB353
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches23923
Innings23923
Not outs111
Runs406115406
Balls Faced280125280
Avg18.4514.3718.45
SR14592145
Fours271227
Fifties101
Sixies25125
Highest10335103
Hundreds101

Patrick Kaltaneaki Matautaava Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

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