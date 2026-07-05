Ponnahannadige Deshan Dias
wicket keeper
|Full name:
|Ponnahannadige Deshan Dias
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|69
|43
|18
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|2.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|8
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|4
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|69
|43
|18
|Innings
|114
|41
|15
|Not outs
|7
|2
|6
|Runs
|2875
|932
|256
|Balls Faced
|5629
|1457
|268
|Avg
|26.86
|23.89
|28.44
|SR
|51.07
|63.96
|95.52
|Fours
|257
|52
|17
|Fifties
|9
|6
|1
|Sixies
|22
|10
|2
|Highest
|152
|74
|51
|Hundreds
|7
|0
|0