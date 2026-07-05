Ponnahannadige Deshan Dias

Ponnahannadige Deshan Dias

wicket keeper

Full name:Ponnahannadige Deshan Dias
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman

Teams

2023 Teams

Jaffna Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches694318
Innings100
Overs2.000
Balls---
Maidens000
Runs800
Wickets000
Avg000
SR000
Eco400
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches694318
Innings1144115
Not outs726
Runs2875932256
Balls Faced56291457268
Avg26.8623.8928.44
SR51.0763.9695.52
Fours2575217
Fifties961
Sixies22102
Highest1527451
Hundreds700

Another Players

Fernando, Saminda

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Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

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Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

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Tharindu, Avishka

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Sudeera Thilakaratne, Dilum

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Malinga, Eshan

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Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

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Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

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Viyaskanth, Vijayakanth

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Nirmal, Lokuge Kamesh

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