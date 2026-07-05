Prenelan Subrayen
all rounder
|Full name:
|Prenelan Subrayen
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|62
|91
|94
|Innings
|94
|84
|88
|Overs
|1881.4
|650.2
|303.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|419
|20
|2
|Runs
|4998
|3080
|1976
|Wickets
|177
|81
|88
|Avg
|28.23
|38.02
|22.45
|SR
|63.78
|48.17
|20.7
|Eco
|2.65
|4.73
|6.5
|BB
|11
|3
|4
|4w
|8
|0
|2
|5w
|8
|0
|0
|10w
|2
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|62
|91
|94
|Innings
|80
|59
|41
|Not outs
|11
|17
|18
|Runs
|1195
|873
|374
|Balls Faced
|2392
|1094
|311
|Avg
|17.31
|20.78
|16.26
|SR
|49.95
|79.79
|120.25
|Fours
|128
|72
|17
|Fifties
|4
|3
|0
|Sixies
|29
|15
|19
|Highest
|134
|86
|35
|Hundreds
|1
|0
|0