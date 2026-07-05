Prenelan Subrayen

Prenelan Subrayen

all rounder

Full name:Prenelan Subrayen
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Dolphins

Durban Super Giants

Joburg Super Kings

South Africa

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches629194
Innings948488
Overs1881.4650.2303.4
Balls---
Maidens419202
Runs499830801976
Wickets1778188
Avg28.2338.0222.45
SR63.7848.1720.7
Eco2.654.736.5
BB1134
4w802
5w800
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches629194
Innings805941
Not outs111718
Runs1195873374
Balls Faced23921094311
Avg17.3120.7816.26
SR49.9579.79120.25
Fours1287217
Fifties430
Sixies291519
Highest1348635
Hundreds100

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Miller, David

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Sipamla, Lutho

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Siboto, Malusi

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Oakes, Jason

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Theron, Rusty

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