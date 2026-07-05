Qazi Onik Islam
bowler
|Full name:
|Qazi Onik Islam
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|45
|17
|Innings
|15
|45
|17
|Overs
|197.2
|328.3
|48.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|40
|15
|0
|Runs
|585
|1864
|501
|Wickets
|25
|65
|15
|Avg
|23.4
|28.67
|33.4
|SR
|47.36
|30.32
|19.46
|Eco
|2.96
|5.67
|10.29
|BB
|7
|6
|4
|4w
|0
|1
|1
|5w
|1
|3
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|45
|17
|Innings
|13
|30
|6
|Not outs
|2
|7
|4
|Runs
|173
|193
|24
|Balls Faced
|295
|232
|41
|Avg
|15.72
|8.39
|12
|SR
|58.64
|83.18
|58.53
|Fours
|18
|9
|1
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|4
|9
|1
|Highest
|63
|28
|13
|Hundreds
|0
|0
|0