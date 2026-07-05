Qazi Onik Islam

Qazi Onik Islam

bowler

Full name:Qazi Onik Islam
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Gazi Group Cricketers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches84517
Innings154517
Overs197.2328.348.4
Balls---
Maidens40150
Runs5851864501
Wickets256515
Avg23.428.6733.4
SR47.3630.3219.46
Eco2.965.6710.29
BB764
4w011
5w130
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches84517
Innings13306
Not outs274
Runs17319324
Balls Faced29523241
Avg15.728.3912
SR58.6483.1858.53
Fours1891
Fifties100
Sixies491
Highest632813
Hundreds000

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