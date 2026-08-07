Rana Dutta
all rounder
|Full name:
|Rana Dutta
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|83
|44
|40
|Innings
|128
|43
|40
|Overs
|2062.3
|334.1
|124.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|455
|33
|1
|Runs
|6065
|1483
|896
|Wickets
|213
|62
|30
|Avg
|28.47
|23.91
|29.86
|SR
|58.09
|32.33
|24.96
|Eco
|2.94
|4.43
|7.17
|BB
|7
|5
|4
|4w
|8
|5
|1
|5w
|10
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|83
|44
|40
|Innings
|131
|31
|26
|Not outs
|34
|7
|14
|Runs
|1252
|360
|181
|Balls Faced
|3589
|638
|213
|Avg
|12.9
|15
|15.08
|SR
|34.88
|56.42
|84.97
|Fours
|156
|20
|10
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|5
|2
|3
|Highest
|43
|51
|19
|Hundreds
|0
|0
|0