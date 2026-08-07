Rana Dutta

Rana Dutta

all rounder

Full name:Rana Dutta
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Tripura

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches834440
Innings1284340
Overs2062.3334.1124.5
Balls---
Maidens455331
Runs60651483896
Wickets2136230
Avg28.4723.9129.86
SR58.0932.3324.96
Eco2.944.437.17
BB754
4w851
5w1010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches834440
Innings1313126
Not outs34714
Runs1252360181
Balls Faced3589638213
Avg12.91515.08
SR34.8856.4284.97
Fours1562010
Fifties010
Sixies523
Highest435119
Hundreds000

Another Players

Sarkar, Abhijit

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Paul, Chiranjit

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Ali, Amit

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Paul, Sankar

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Das, Bikramkumar

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Murasingh, Manisankar

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Sultan, Pravez

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Sinha, Dahani

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Sinha, Arkaprabha

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Dey, Rajat

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