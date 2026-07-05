Ranitha Minon Liyanarachchi
all rounder
|Full name:
|Ranitha Minon Liyanarachchi
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|36
|20
|Innings
|45
|25
|13
|Overs
|389.5
|106.0
|30.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|45
|3
|0
|Runs
|1586
|471
|288
|Wickets
|42
|19
|13
|Avg
|37.76
|24.78
|22.15
|SR
|55.69
|33.47
|14.23
|Eco
|4.06
|4.44
|9.34
|BB
|6
|3
|4
|4w
|1
|0
|1
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|36
|20
|Innings
|53
|32
|19
|Not outs
|5
|4
|1
|Runs
|1082
|629
|386
|Balls Faced
|1647
|883
|305
|Avg
|22.54
|22.46
|21.44
|SR
|65.69
|71.23
|126.55
|Fours
|101
|54
|30
|Fifties
|5
|3
|1
|Sixies
|35
|13
|17
|Highest
|83
|69
|68
|Hundreds
|0
|0
|0