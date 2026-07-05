Ranitha Minon Liyanarachchi

Ranitha Minon Liyanarachchi

all rounder

Full name:Ranitha Minon Liyanarachchi
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Dambulla Nsl

Nugegoda Sports Welfare Club

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches323620
Innings452513
Overs389.5106.030.5
Balls---
Maidens4530
Runs1586471288
Wickets421913
Avg37.7624.7822.15
SR55.6933.4714.23
Eco4.064.449.34
BB634
4w101
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches323620
Innings533219
Not outs541
Runs1082629386
Balls Faced1647883305
Avg22.5422.4621.44
SR65.6971.23126.55
Fours1015430
Fifties531
Sixies351317
Highest836968
Hundreds000

Another Players

Fernando, Nayana

Fernando, Nayana

Samarakoon, Thushara

Samarakoon, Thushara

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

Perera, Kevin

Perera, Kevin

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Liyanarachchi, Abhishek

Liyanarachchi, Abhishek