Rathnayake Mudiyanselage Ravindu Darshana Gihan Rathnayake

Rathnayake Mudiyanselage Ravindu Darshana Gihan Rathnayake

batsman

Full name:Rathnayake Mudiyanselage Ravindu Darshana Gihan Rathnayake
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Ace Capital CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches91512
Innings383
Overs9.031.44.0
Balls---
Maidens000
Runs3018632
Wickets250
Avg1537.20
SR27380
Eco3.335.878
BB220
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches91512
Innings161511
Not outs002
Runs307313128
Balls Faced462391112
Avg19.1820.8614.22
SR66.4580.05114.28
Fours28278
Fifties220
Sixies795
Highest778236
Hundreds000

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