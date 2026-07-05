Rathnayake Mudiyanselage Ravindu Darshana Gihan Rathnayake
batsman
|Full name:
|Rathnayake Mudiyanselage Ravindu Darshana Gihan Rathnayake
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|15
|12
|Innings
|3
|8
|3
|Overs
|9.0
|31.4
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|30
|186
|32
|Wickets
|2
|5
|0
|Avg
|15
|37.2
|0
|SR
|27
|38
|0
|Eco
|3.33
|5.87
|8
|BB
|2
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|15
|12
|Innings
|16
|15
|11
|Not outs
|0
|0
|2
|Runs
|307
|313
|128
|Balls Faced
|462
|391
|112
|Avg
|19.18
|20.86
|14.22
|SR
|66.45
|80.05
|114.28
|Fours
|28
|27
|8
|Fifties
|2
|2
|0
|Sixies
|7
|9
|5
|Highest
|77
|82
|36
|Hundreds
|0
|0
|0