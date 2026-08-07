Ravi Chauhan
batsman
|Full name:
|Ravi Chauhan
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|45
|32
|30
|Innings
|8
|2
|0
|Overs
|17.0
|3.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|66
|17
|0
|Wickets
|3
|0
|0
|Avg
|22
|0
|0
|SR
|34
|0
|0
|Eco
|3.88
|5.66
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|45
|32
|30
|Innings
|83
|32
|30
|Not outs
|6
|1
|3
|Runs
|2377
|1568
|815
|Balls Faced
|4954
|1978
|700
|Avg
|30.87
|50.58
|30.18
|SR
|47.98
|79.27
|116.42
|Fours
|305
|194
|91
|Fifties
|13
|7
|8
|Sixies
|6
|12
|12
|Highest
|149
|118
|86
|Hundreds
|4
|6
|0