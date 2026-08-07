Ravi Chauhan

Ravi Chauhan

batsman

Full name:Ravi Chauhan
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Services

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches453230
Innings820
Overs17.03.00
Balls---
Maidens200
Runs66170
Wickets300
Avg2200
SR3400
Eco3.885.660
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches453230
Innings833230
Not outs613
Runs23771568815
Balls Faced49541978700
Avg30.8750.5830.18
SR47.9879.27116.42
Fours30519491
Fifties1378
Sixies61212
Highest14911886
Hundreds460

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Sharma, Nakul

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Singh, Lakhan

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