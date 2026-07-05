Ravindu Suharshana Fernando
all rounder
|Full name:
|Ravindu Suharshana Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|41
|22
|Innings
|36
|27
|12
|Overs
|436.2
|134.3
|22.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|68
|3
|0
|Runs
|1469
|652
|178
|Wickets
|49
|18
|5
|Avg
|29.97
|36.22
|35.6
|SR
|53.42
|44.83
|26.4
|Eco
|3.36
|4.84
|8.09
|BB
|7
|3
|2
|4w
|3
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|41
|22
|Innings
|33
|36
|17
|Not outs
|4
|6
|4
|Runs
|1221
|839
|210
|Balls Faced
|1643
|894
|156
|Avg
|42.1
|27.96
|16.15
|SR
|74.31
|93.84
|134.61
|Fours
|105
|63
|8
|Fifties
|8
|1
|0
|Sixies
|39
|29
|12
|Highest
|131
|100
|30
|Hundreds
|3
|1
|0