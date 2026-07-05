Ravindu Suharshana Fernando

Ravindu Suharshana Fernando

all rounder

Full name:Ravindu Suharshana Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Dambulla Sixers

Jaffna Nsl

Sri Lanka

Tamil Union Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches214122
Innings362712
Overs436.2134.322.0
Balls---
Maidens6830
Runs1469652178
Wickets49185
Avg29.9736.2235.6
SR53.4244.8326.4
Eco3.364.848.09
BB732
4w300
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches214122
Innings333617
Not outs464
Runs1221839210
Balls Faced1643894156
Avg42.127.9616.15
SR74.3193.84134.61
Fours105638
Fifties810
Sixies392912
Highest13110030
Hundreds310

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Samarakoon, Thushara

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Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

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Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Dinusha, Sonal

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Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Fernando, Saminda

Fernando, Saminda

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne