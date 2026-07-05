Raymon Anton Reifer
all rounder
|Full name:
|Raymon Anton Reifer
|Nationality:
|Barbados
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|6
|3
|96
|70
|84
|Innings
|7
|5
|2
|151
|64
|57
|Overs
|56.0
|26.5
|5.0
|1627.5
|419.5
|147.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|11
|0
|0
|372
|23
|1
|Runs
|170
|149
|60
|5017
|2184
|1300
|Wickets
|3
|6
|1
|193
|71
|59
|Avg
|56.66
|24.83
|60
|25.99
|30.76
|22.03
|SR
|112
|26.83
|30
|50.6
|35.47
|14.98
|Eco
|3.03
|5.55
|12
|3.08
|5.2
|8.82
|BB
|2
|2
|1
|9
|5
|5
|4w
|0
|0
|0
|6
|2
|2
|5w
|0
|0
|0
|7
|2
|1
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|6
|3
|96
|70
|84
|Innings
|14
|5
|2
|159
|65
|70
|Not outs
|1
|0
|0
|20
|11
|17
|Runs
|298
|51
|46
|3787
|1597
|1065
|Balls Faced
|735
|101
|41
|0
|0
|978
|Avg
|22.92
|10.2
|23
|27.24
|29.57
|20.09
|SR
|40.54
|50.49
|112.19
|0
|0
|108.89
|Fours
|37
|1
|1
|0
|0
|68
|Fifties
|3
|0
|0
|22
|12
|3
|Sixies
|2
|0
|2
|0
|0
|44
|Highest
|62
|27
|27
|108
|97
|65
|Hundreds
|0
|0
|0
|1
|0
|0