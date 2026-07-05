Raymon Anton Reifer

Raymon Anton Reifer

all rounder

Full name:Raymon Anton Reifer
Nationality:Barbados

Teams

2026 Teams

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches863967084
Innings7521516457
Overs56.026.55.01627.5419.5147.2
Balls------
Maidens1100372231
Runs17014960501721841300
Wickets3611937159
Avg56.6624.836025.9930.7622.03
SR11226.833050.635.4714.98
Eco3.035.55123.085.28.82
BB221955
4w000622
5w000721
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches863967084
Innings14521596570
Not outs100201117
Runs2985146378715971065
Balls Faced7351014100978
Avg22.9210.22327.2429.5720.09
SR40.5450.49112.1900108.89
Fours37110068
Fifties30022123
Sixies2020044
Highest6227271089765
Hundreds000100

Another Players

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh

Bonner, Nkrumah

Bonner, Nkrumah

Jean, Abini St

Jean, Abini St

Joseph, Alzarri

Joseph, Alzarri