Robiul Islam Robi

Robiul Islam Robi

batsman

Full name:Robiul Islam Robi
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Sheikh Jamal Dhanmondi Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches408214
Innings306112
Overs147.0326.534.3
Balls---
Maidens22100
Runs5231527272
Wickets124214
Avg43.5836.3519.42
SR73.546.6914.78
Eco3.554.677.88
BB435
4w001
5w001
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches408214
Innings677311
Not outs032
Runs14391882127
Balls Faced34072753139
Avg21.4726.8814.11
SR42.2368.3691.36
Fours18823014
Fifties5101
Sixies6213
Highest11411669
Hundreds230

Another Players

Rahman, Taibur

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Ahmed, Arif

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Galib, Asadulla Al

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Halim, Abdul

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Islam, Sunzamul

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Johsy, Mehrab Hossain

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Islam, Jahurul

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Chowdhury, Mirttunjoy

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Ali, Shykat

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Ahmed, Rakin

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