Robiul Islam Robi
batsman
|Full name:
|Robiul Islam Robi
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|82
|14
|Innings
|30
|61
|12
|Overs
|147.0
|326.5
|34.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|22
|10
|0
|Runs
|523
|1527
|272
|Wickets
|12
|42
|14
|Avg
|43.58
|36.35
|19.42
|SR
|73.5
|46.69
|14.78
|Eco
|3.55
|4.67
|7.88
|BB
|4
|3
|5
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|82
|14
|Innings
|67
|73
|11
|Not outs
|0
|3
|2
|Runs
|1439
|1882
|127
|Balls Faced
|3407
|2753
|139
|Avg
|21.47
|26.88
|14.11
|SR
|42.23
|68.36
|91.36
|Fours
|188
|230
|14
|Fifties
|5
|10
|1
|Sixies
|6
|21
|3
|Highest
|114
|116
|69
|Hundreds
|2
|3
|0