Romano Kelvin Terblanche
all rounder
|Full name:
|Romano Kelvin Terblanche
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|127
|104
|43
|Innings
|195
|94
|36
|Overs
|1699.2
|549.0
|109.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|362
|29
|1
|Runs
|5760
|2645
|796
|Wickets
|161
|89
|36
|Avg
|35.77
|29.71
|22.11
|SR
|63.32
|37.01
|18.19
|Eco
|3.38
|4.81
|7.29
|BB
|6
|5
|4
|4w
|3
|1
|1
|5w
|0
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|127
|104
|43
|Innings
|177
|83
|27
|Not outs
|35
|21
|10
|Runs
|4363
|1533
|265
|Balls Faced
|7880
|1763
|225
|Avg
|30.72
|24.72
|15.58
|SR
|55.36
|86.95
|117.77
|Fours
|517
|122
|17
|Fifties
|20
|9
|0
|Sixies
|46
|22
|8
|Highest
|116
|83
|40
|Hundreds
|5
|0
|0