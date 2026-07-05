Romano Kelvin Terblanche

Romano Kelvin Terblanche

all rounder

Full name:Romano Kelvin Terblanche
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Northern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12710443
Innings1959436
Overs1699.2549.0109.1
Balls---
Maidens362291
Runs57602645796
Wickets1618936
Avg35.7729.7122.11
SR63.3237.0118.19
Eco3.384.817.29
BB654
4w311
5w020
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12710443
Innings1778327
Not outs352110
Runs43631533265
Balls Faced78801763225
Avg30.7224.7215.58
SR55.3686.95117.77
Fours51712217
Fifties2090
Sixies46228
Highest1168340
Hundreds500

Another Players

Van Rensburg, Benjamin

Van Rensburg, Benjamin

Coetzee, Jandre

Coetzee, Jandre

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Rasemene, Andrew

Rasemene, Andrew

Abrahams, Gerhardt

Abrahams, Gerhardt

Mnci, Avumile

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Jones, Evan

Jones, Evan

Snyman, Jacques

Snyman, Jacques