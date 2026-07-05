Rony Talukdar

Rony Talukdar

batsman

Full name:Rony Talukdar
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1896128105
Innings0030140
Overs00138.243.00
Balls-----
Maidens003380
Runs004201620
Wickets001250
Avg003532.40
SR0069.1651.60
Eco003.033.760
BB00630
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1896128105
Innings18164128102
Not outs00733
Runs4204524032902121
Balls Faced14148912541831678
Avg425.533.3726.3221.42
SR28.57137.8357.4278.65126.4
Fours122600349223
Fifties01241511
Sixies061018272
Highest46722813267
Hundreds001030

Another Players

Nabi, Mohammad

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Bopara, Ravi

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Rahman, Taibur

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Williams, Kesrick

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Azam, Hammad

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Hossain, Delwar

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Swadhin, Aks

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Hayet, Shafiul

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