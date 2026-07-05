Rony Talukdar
batsman
|Full name:
|Rony Talukdar
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|8
|96
|128
|105
|Innings
|0
|0
|30
|14
|0
|Overs
|0
|0
|138.2
|43.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|33
|8
|0
|Runs
|0
|0
|420
|162
|0
|Wickets
|0
|0
|12
|5
|0
|Avg
|0
|0
|35
|32.4
|0
|SR
|0
|0
|69.16
|51.6
|0
|Eco
|0
|0
|3.03
|3.76
|0
|BB
|0
|0
|6
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|8
|96
|128
|105
|Innings
|1
|8
|164
|128
|102
|Not outs
|0
|0
|7
|3
|3
|Runs
|4
|204
|5240
|3290
|2121
|Balls Faced
|14
|148
|9125
|4183
|1678
|Avg
|4
|25.5
|33.37
|26.32
|21.42
|SR
|28.57
|137.83
|57.42
|78.65
|126.4
|Fours
|1
|22
|600
|349
|223
|Fifties
|0
|1
|24
|15
|11
|Sixies
|0
|6
|101
|82
|72
|Highest
|4
|67
|228
|132
|67
|Hundreds
|0
|0
|10
|3
|0