Saad Masood

Saad Masood

all rounder

Full name:Saad Masood
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly

Teams

2026 Teams

Faisalabad Region

Islamabad United

Multan Sultans

Pakistan

Rawalpindi Pindiz

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs3.0
Balls-
Maidens0
Runs40
Wickets0
Avg0
SR0
Eco13.33
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs16
Balls Faced8
Avg16
SR200
Fours3
Fifties0
Sixies0
Highest16
Hundreds0

Saad Masood Schedule & Results

Pakistan Super League

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