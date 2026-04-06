Saad Masood

Pakistan Super League
Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
MUS
186
RAW
182
Lahore Qalandars vs Islamabad United
Pakistan Super League
LQA
100
ISL
104
Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
QGL
182
RAW
121
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
157
ISL
153
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
196
MUS
172
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
123
RAW
121
Karachi Kings vs Islamabad United
Pakistan Super League
KKI
150
ISL
153
Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
LQA
210
RAW
178
Multan Sultans vs Karachi Kings
Pakistan Super League
MUS
KKI
Karachi Kings vs Multan Sultans
Pakistan Super League
KKI
196
MUS
Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans
Pakistan Super League
RAW
166
MUS
167
Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans
Pakistan Super League
HYD
214
MUS
213
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
MUS
Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
Pakistan Super League
RAW
140
ISL
137
Islamabad United vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ISL
PZA
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
244
RAW
136
Multan Sultans vs Islamabad United
Pakistan Super League
MUS
192
ISL
193
Islamabad United vs Multan Sultans
Pakistan Super League
ISL
MUS
Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
MUS
159
HYD
162