Sahban Khan

Sahban Khan

all rounder

Full name:Sahban Khan
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Chhattisgarh

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches66
Innings56
Overs21.013.4
Balls--
Maidens00
Runs10980
Wickets13
Avg10926.66
SR12627.33
Eco5.195.85
BB12
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches66
Innings54
Not outs11
Runs15227
Balls Faced18940
Avg389
SR80.4267.5
Fours122
Fifties10
Sixies41
Highest5219
Hundreds00

Another Players

Painkra, Prashant

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Kerkar, Eknath

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Hurkat, Sanidhya

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Kumar Rao, Pankaj

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Tiwari, Rishabh

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Sureshrao Ruikar, Sumit

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Chauhan, Abhimanyu

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Mandal, Ajay Jadav

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