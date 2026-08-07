Sahban Khan
all rounder
|Full name:
|Sahban Khan
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|5
|6
|Overs
|21.0
|13.4
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|109
|80
|Wickets
|1
|3
|Avg
|109
|26.66
|SR
|126
|27.33
|Eco
|5.19
|5.85
|BB
|1
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|5
|4
|Not outs
|1
|1
|Runs
|152
|27
|Balls Faced
|189
|40
|Avg
|38
|9
|SR
|80.42
|67.5
|Fours
|12
|2
|Fifties
|1
|0
|Sixies
|4
|1
|Highest
|52
|19
|Hundreds
|0
|0