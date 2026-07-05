Sajjadul Haque Ripon

Sajjadul Haque Ripon

all rounder

Full name:Sajjadul Haque Ripon
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches18709
Innings14190
Overs49.182.40
Balls---
Maidens850
Runs1634130
Wickets5100
Avg32.641.30
SR5949.60
Eco3.314.990
BB330
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches18709
Innings30618
Not outs293
Runs6401367130
Balls Faced13781718102
Avg22.8526.2826
SR46.4479.56127.45
Fours85837
Fifties570
Sixies12518
Highest957548
Hundreds000

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