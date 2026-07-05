Sajjadul Haque Ripon
all rounder
|Full name:
|Sajjadul Haque Ripon
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|70
|9
|Innings
|14
|19
|0
|Overs
|49.1
|82.4
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|8
|5
|0
|Runs
|163
|413
|0
|Wickets
|5
|10
|0
|Avg
|32.6
|41.3
|0
|SR
|59
|49.6
|0
|Eco
|3.31
|4.99
|0
|BB
|3
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|70
|9
|Innings
|30
|61
|8
|Not outs
|2
|9
|3
|Runs
|640
|1367
|130
|Balls Faced
|1378
|1718
|102
|Avg
|22.85
|26.28
|26
|SR
|46.44
|79.56
|127.45
|Fours
|85
|83
|7
|Fifties
|5
|7
|0
|Sixies
|12
|51
|8
|Highest
|95
|75
|48
|Hundreds
|0
|0
|0