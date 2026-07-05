Sakuna Nidarshana Liyanage
batsman
|Full name:
|Sakuna Nidarshana Liyanage
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|14
|14
|Innings
|2
|1
|0
|Overs
|2.0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|12
|6
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|6
|6
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|14
|14
|Innings
|16
|12
|12
|Not outs
|2
|2
|4
|Runs
|321
|279
|168
|Balls Faced
|698
|363
|149
|Avg
|22.92
|27.9
|21
|SR
|45.98
|76.85
|112.75
|Fours
|29
|19
|9
|Fifties
|2
|3
|1
|Sixies
|4
|10
|8
|Highest
|79
|78
|67
|Hundreds
|0
|0
|0