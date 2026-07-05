Sakuna Nidarshana Liyanage

Sakuna Nidarshana Liyanage

batsman

Full name:Sakuna Nidarshana Liyanage
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Ace Capital CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches131414
Innings210
Overs2.01.00
Balls---
Maidens000
Runs1260
Wickets000
Avg000
SR000
Eco660
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches131414
Innings161212
Not outs224
Runs321279168
Balls Faced698363149
Avg22.9227.921
SR45.9876.85112.75
Fours29199
Fifties231
Sixies4108
Highest797867
Hundreds000

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