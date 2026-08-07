Sanjeet Desai
batsman
|Full name:
|Sanjeet Desai
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|8
|5
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|8
|5
|Innings
|14
|6
|4
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|251
|234
|83
|Balls Faced
|535
|280
|74
|Avg
|17.92
|39
|27.66
|SR
|46.91
|83.57
|112.16
|Fours
|31
|22
|4
|Fifties
|1
|0
|1
|Sixies
|5
|4
|4
|Highest
|67
|106
|62
|Hundreds
|0
|1
|0