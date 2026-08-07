Sanjeet Desai

Sanjeet Desai

batsman

Full name:Sanjeet Desai
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Chhattisgarh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches885
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches885
Innings1464
Not outs001
Runs25123483
Balls Faced53528074
Avg17.923927.66
SR46.9183.57112.16
Fours31224
Fifties101
Sixies544
Highest6710662
Hundreds010

Another Players

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